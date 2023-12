Pour comprendre dans quel état mental est Rafael Nadal, il faut s’at­ta­cher à percer le secret de petits signes liés à son compor­te­ment. Et pour le moment, les signes sont de plus en plus posi­tifs. Le sourire lâché avec Arthur Fils en est l’exemple parfait.

Il faut aussi se concen­trer sur certains aspects tech­niques égale­ment, et il est clair que les images ci‐dessus sont très rassu­rantes. Rafa a retrouvé son ancrage au sol, une vraie rapi­dité, et une forme d’agi­lité et de relâchement.

Tout cela nous laisse vrai­ment penser qu’il est sur le chemin pour retrouver une grande forme et c’est d’ailleurs ce que l’on souhaite tous…Vamos !