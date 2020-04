Visiblement les bonnes intentions ne sont pas interprétées de la même façon suivant le camp où on se trouve. Une société française « Atton and Price » a lancé dernièrement l’idée d’aider les joueurs dits de « second rang » du tennis mondial en leur proposant de devenir leur représentant afin de porter un discours cohérent et efficace auprès des instances du tennis mondial.

Cette société a donc contacté un certain nombre de joueurs et joueuses pour expliquer leur démarche qui vise à créer un groupe solidaire afin de lever des fonds pour leur venir en aide. L’objectif annoncé est de 20 millions de dollars. Cette démarche a eu un bon écho et visiblement un certain nombre de signatures ont été récoltées.

Cela n’a pas été vraiment apprécié par l’ATP, la WTA et l’ITF. Dans un mail commun assez cinglant, les instances ont contacté l’ensemble des joueurs du circuit pour les mettre en garde sur ce type d’action en expliquant qu’ils allaient être contactés par plusieurs sociétés de ce type pendant cette période mais que l’ATP, la WTA, et l’ITF travaillent déjà ardemment sur des solutions pour leur venir en aide.