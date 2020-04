John Isner s’inquiète pour la reprise du circuit. Interrogé par ESPN, l’Américain de 34 ans (21e) a fait part de ses doutes concernant la fin de la suspension et il explique pourquoi : « Ce sera différent pour le tennis par rapport à beaucoup d’autres sports. Ce n’est que mon opinion et j’espère me tromper mais j’ai l’impression que le tennis pourrait être l’un des derniers sports à reprendre simplement parce qu’il est international. C’est une tâche difficile pour celui qui organisera le premier tournoi dès que la situation sera redevenue normale. Les pays et les villes peuvent avoir des règles et des règlements différents pour déterminer qui peut participer. C’est sans doute un grand point d’interrogation pour le tennis actuellement car nos joueurs sont dispersés dans le monde entier. »