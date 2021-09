Si l’on peut se féli­citer de l’am­biance et des émotions procu­rées par le match entre Gaël Monfils et Jannik Sinner, on peut aussi pointer le manque de luci­dité du Tricolore qui a l’art de se saborder très souvent surtout quand il maitrise son sujet.

C’est d’ailleurs ce qu’il s’est produit contre l’Italien lors­qu’il menait 6–5 30–0.

Pris par les émotions, il est sorti du match en marquant un seul point alors que Jannik en alignait 11. Par la suite, il a constam­ment oscillé entre le bon et le « mauvais » dans un match où il aurait pu être dominé en trois manches.

Dernièrement son coach avait expliqué que Gaël comme Shapovalov pouvait battre n’im­porte qui, les faits ont du mal à lui donner raison car hier la « Monf » est encore tomber sans toujours combattre et Denis n’a pas vrai­ment existé face à Lloyd Harris tombant en trois manches 6–4, 6–4, 6–4 alors qu’il expli­quait en début de tournoi avoir changé, être un nouveau joueur.…