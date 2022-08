Tiafoe‐Kyrgios, le tennis en mode NBA, nous on adore

C’est drôle, on entend plus vrai­ment ces spécia­listes qui nous expli­quaient que le tennis était has been, qu’il fallait changer des règles, poser des micros, faire parler les coaches, etc…

En fait, le tennis dépend du charisme des joueurs, de leur qualité tech­nique mais aussi de leur envie de partager leur plaisir dans un vrai esprit fair play.

Cette nuit, le duel Tiafoe‐Kyrgios nous a offert tout cela et plus encore.

Si Nick avait mis le feu à Wimbledon face à Tsitsipas en faisant craquer menta­le­ment un grec en mode « enfant battu et capri­cieux », Frances lui a fait front avec son style et surtout son sourire : « Même pas peur », semblait expli­quer l’Américain.

Et même s’il est passé à côté de cinq balles de match dans la deuxième manche, Frances n’a jamais baissé les bras. Il est toujours resté dans la même ligne pour le plus grand plaisir des fans présents au stade mais aussi pour ceux scot­chés devant leur télévision.

Alors, merci messieurs et à la prochaine !