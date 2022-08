Tsitsipas oublie les excuses et continue à philosopher…

On atten­dait presque avec impa­tience la réac­tion du jeune Jack Draper, victime d’un petit « attentat » de la part d’un Stefanos Tsitsipas toujours aussi mal dans sa peau, elle n’a pas eu lieu.

En revanche, au vu de sa perfor­mance, on ne pensait pas que le Grec allait si vite s’ex­primer. C’est pour­tant ce qu’il a fait sur les réseaux sociaux. Comme d’ha­bi­tude, il prend de la hauteur et surtout donne des conseils de vie du haut de ses 24 ans (c’est d’ailleurs son anni­ver­saire ce vendredi 12 août, ndlr).

« Ce n’est pas le meilleur départ pour le « swing » US, mais je reviens sur le court plus motivé que jamais. À tous ceux qui sont là, ne laissez pas les émotions et les moments néga­tifs vous noyer, apprenez plutôt à les surfer. »

7e au clas­se­ment ATP ce lundi voire pire si Auger‐Aliassime venait à réaliser un gros parcours à Montréal, on espère que Stefanos va enfin retrouver le sourire mais aussi une forme de lucidité.