Tenante du titre et quali­fiée pour sa deuxième finale de suite à l’Open d’Australie, le tout sans perdre le moindre set, Aryna Sabalenka commence à avoir l’ha­bi­tude de ces grands rendez‐vous.

Opposée ce samedi à la jeune chinoise, Qinwen Zheng (21 ans), qui dispu­tera de son côté sa toute première finale dans un tournoi du Grand Chelem, la Biélorusse a déclaré en confé­rence de presse qu’elle se sentait tout à fait prête à relever le défi.

« Je dirais que sur le plan émotionnel, je serai prête à me battre. Je ne vais pas devenir folle. Quand on joue sa première finale, on est parfois émotive et on se préci­pite. Quand vous êtes en finale pour la troi­sième fois, vous vous dites que c’est une autre finale, que ce n’est pas grave, que c’est juste un autre match et que vous êtes capable de vous déta­cher de tout ça. On se concentre sur son jeu. »