Arthur Cazaux en 1⁄ 8 de finale ! 🚀



A 21 ans et 150 jours, Arthur Cazaux devient le 3ème plus jeune fran­çais 🇫🇷 de l’ère Open à se quali­fier en 1⁄ 8 de finale de l’Open d’Australie :

▪️ 1984 : Guy Forget (19 ans et 11 mois)

▪️ 2007 : Richard Gasquet (20 ans et 7 mois)

▪️ 2024 :… pic.twitter.com/gqJwstbFmT