Qualifiée pour les huitièmes de finale après une remontée pleine de panache contre Tamara Zidansek au 3e tour, Alizé Cornet s’offre le droit de rêver. Elle n’avait plus atteint ce stade de la compé­ti­tion depuis 2009 à l’Open d’Australie. Elle s’était alors inclinée à 19 ans contre Dinara Safina en trois sets. Forte de toutes ces années passées sur le circuit, la Française espère forcé­ment faire mieux en battant Simona Halep au prochain tour.

« L’histoire est belle, je trouve. Pouvoir repro­duire ce genre de résul­tats treize ans plus tard. Je n’étais qu’une ado à l’époque, et main­te­nant je fais partie du clan des vété­rans. (rires.) Je trouve que c’est une super histoire et je n’ai pas envie de me mettre de limite, je n’ai pas envie de faire les mêmes erreurs qu’il y a treize ans. Ça sert à ça l’ex­pé­rience, à avoir un peu plus de recul et à se connaître mieux », a confié Alizé Cornet dans des propos rapportés par L’Equipe. L’objectif semble clair : atteindre les quarts de finale d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois de sa carrière.