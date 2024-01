Passé tout près de la sortie de route au deuxième tour face à Ruusuvuori, Daniil Medvedev n’a ensuite eu aucun mal à s’im­poser face à Auger‐Aliassime malgré la fatigue et un temps de sommeil réduit.

Alors qu’il s’ap­prête à défier l’une des sensa­tions de cet Open d’Australie en la personne du Portugais Nuno Borges, ce lundi en huitièmes de finale (pas avant 3h30 du matin en France) le Russe a fait part de sa séré­nité en confé­rence de presse alors qu’un jour­na­liste lui a fait remar­quer qu’il semblait plus heureux et épanoui que d’habitude.

« Honnêtement, j’ai l’im­pres­sion d’avoir toujours été une personne heureuse dans la vie. Je pense que c’est encore plus vrai aujourd’hui. Depuis un mois et demi, je me sens, comment dire, en paix avec moi‐même. J’ai l’im­pres­sion de savoir où je vais. Je sais ce que je dois faire dans la vie. Je ne parle que de moi, même si c’est égoïste, et ensuite, bien sûr, je parle de ma famille. Je sais ce que je veux faire. Je sais quels sont mes objec­tifs et comment je veux les atteindre. Toutes ces petites choses, parfois même de petites choses, vous ne savez pas où vous allez, vous pouvez vous sentir un peu perdu parfois. Je vais proba­ble­ment me sentir comme ça parfois au cours de la saison, surtout avec le tennis, qui est telle­ment fluc­tuant. Pour l’ins­tant, je suis heureux et j’at­tends avec impa­tience la suite. »