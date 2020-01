Voici dans l’ordre du tableau les 8ème de finale et elles sont alléchantes. Bien sûr, le match phare sera celui entre Kyrgios et Nadal, mais les confrontations Medvedev-Wawrinka, Zverev-Rublev, et Monfils-Thiem c’est pas mal non plus.

Voici les matches dans l’ogre du tableau, sachant que ce dimanche, on attaque le bas du tableau.



Nadal (1)- Kyrgios

Thiem (5) – Monfils (10)

Medvedev (4) – Wawrinka (1()

Rublev (17)- Zverev (7)

Fognini (12) – Sandgren

Federer (3)- Fucsovics

Raonic (32) – Cilic

Djokovic (2)- Schwartzman (14)