Si la défaite de Novak Djokovic face à Jannik Sinner, ce vendredi en demi‐finales de l’Open d’Australie, est déjà un évène­ment en soit, une statis­tique histo­rique et inédite est venue rajouter un poids supplé­men­taire sur le revers du Serbe.

En effet, pour la toute première fois de sa carrière dans un match en Grand Chelem, le numéro 1 mondial ne s’est procuré aucune balle de break.

Une statis­tique presque impen­sable pour un tel relan­ceur et sur laquelle il a forcé­ment été inter­rogé en confé­rence de presse d’après match.

« Cette statis­tique en dit long. Il a très bien servi, avec beau­coup de préci­sion et il était à l’aise sur ses mises en jeu. Et moi… diffi­cile à décrire en fait. Il y a beau­coup de choses que j’ai faites aujourd’hui dont je ne suis pas satis­fait. Le retour mais aussi mon dépla­ce­ment, mon coup droit, mon revers. Tout était insuf­fi­sant. Il était très domi­nant sur ses jeux de service. Si vous êtes dans sa posi­tion, vous pouvez mettre plus de pres­sion sur ceux de l’autre, c’est‐à‐dire sur les miens aujourd’hui. Il a livré un match parfait. »