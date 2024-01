Qualifié pour sa première finale dans un tournoi du Grand Chelem après avoir réalisé l’ex­ploit d’éli­miner le tenant du titre et décuple vain­queur du tournoi, Novak Djokovic, Jannik Sinner était forcé­ment satis­fait lors de son passage en confé­rence de presse.

Non seule­ment satis­fait de sa pres­ta­tion mais égale­ment de sa progres­sion dans un format en cinq sets qui ne lui réus­sis­sait pas telle­ment jusqu’à présent.

« Je pense qu’a­près l’année dernière, surtout à la fin de l’année, cela m’a donné confiance en mes capa­cités à obtenir de bons résul­tats dans les tour­nois du Grand Chelem. Mais d’un autre côté, il faut encore le montrer, non ? Il y a des gens qui parlent beau­coup, mais vous devez le montrer parce qu’en fin de compte vous allez sur le court et vous devez jouer. Mais si ce n’est pas cette année, ce sera l’année prochaine, et si ce n’est pas l’année prochaine, ce sera encore l’année suivante. Pour être honnête, je suis très détendu. J’essaie juste de travailler aussi dur que possible et, dans mon esprit, j’ai l’im­pres­sion que le travail acharné finit toujours par payer d’une manière ou d’une autre, et, avec l’équipe, nous travaillons vrai­ment dur pour réaliser nos rêves. »