Commentateur et obser­va­teur attentif du choc entre Jannik Sinner et Novak Djokovic, ce vendredi en demi‐finales de l’Open d’Australie, John McEnroe a, comme beau­coup de monde, été surpris de voir la manière avec laquelle le tenant du titre et numéro 1 mondial a été dominé.

« J’ai été très étonné de voir à quel point Djokovic était à plat et à quel point c’était Sinner qui bougeait mieux que Novak dans un match au meilleur des cinq manches. J’ai été très impres­sionné par le fait qu’il ait manqué une balle de match et qu’il ait été capable de se ressaisir et de s’en sortir, de manière très convain­cante dans le quatrième set. Je pense que Sinner a surtout montré sa force mentale. »