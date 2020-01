Pour son premier match de l’année 2020, Roger Federer n’a pas fait dans la dentelle en corrigeant Steve Johnson en trois petits sets (6-3, 6-2, 6-2) et seulement 1h21 de jeu. Au deuxième tour, le Suisse affrontera Quentin Halys ou Filip Krajinovic.

Avant de débuter cet Open d’Australie 2020, Roger Federer avait expliqué être « dans l’inconnu » et se retrouver « dans une situation délicate » face à Steve Johnson pour son entrée en lice. Le Suisse a immédiatement levé les doutes en réalisant une prestation très aboutie. Le scénario a été identique dans les trois manches puisqu’il a breaké son adversaire dès sa première mise en jeu avant de dérouler son tennis. Il signe un succès en trois petits sets, 6-3, 6-2, 6-2 et seulement 1h21 de jeu.

Le Bâlois a livré une très belle copie avec 30 coups gagnants pour 13 petites fautes directes. Et comme souvent, son service lui a permis de faire la différence avec 80 % de premières et seulement 12 points perdus sur ses mises en jeu. Une première idéale pour se rassurer et débuter son tournoi.