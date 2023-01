Carlos Alcaraz ne dispu­tera pas l’édition 2023 de l’Open d’Australie !

Le numéro 1 mondial a en effet annoncé ce vendredi soir s’être blessé sur un mauvais geste à l’entraînement. Une nouvelle bles­sure qui inter­vient seule­ment quelques semaines après celle aux abdo­mi­naux contractée lors du Masters de Paris en novembre dernier.

« Alors que j’étais dans mon meilleur moment de la pré‐saison, je me suis blessé dans un geste fortuit et forcé à l’en­traî­ne­ment, cette fois au muscle semi‐membraneux de ma jambe droite. J’avais beau­coup travaillé pour atteindre mon meilleur niveau en Australie…. Malheureusement, je ne pourrai jouer ni au Care A2+ Kooyong ni à l’Open d’Australie. C’est un moment diffi­cile, mais je dois être opti­miste, récu­pérer et regarder devant. Rendez‐vous en 2024 AustralianOpen », a écrit le prodige espa­gnol sur ses réseaux sociaux.

Cuando estaba en mi mejor momento de la pretem­po­rada, me he lesio­nado en un gesto fortuito y forzado entre­nando, esta vez en el músculo semi­mem­bra­noso de la pierna derecha. Había traba­jado muchí­simo para llegar a mi mejor nivel a Australia… pic.twitter.com/lb0H68nQoZ — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) January 6, 2023

Faisant partie des favoris pour cette première levée en Grand Chelem, Alcaraz aban­donne donc la tête de série numéro 1 à Rafael Nadal. Une bonne nouvelle pour l’Espagnol qui ne pourra pas affronter Novak Djokovic avant au moins les demi‐finales étant donné que le Serbe devient de son côté tête de série numéro 4.