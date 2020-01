Sofia Kenin a réalisé l’exploit d’éliminer Ashleigh Barty (7-6(6), 7-5) et de se qualifier pour sa première finale de Grand Chelem. Elle y affrontera Simona Halep ou Garbine Muguruza.

Après la déception de la finale de la Fed Cup devant son public à Perth, Ashleigh Barty essuie une nouvelle désillusion à domicile en s’inclinant en demi-finale de l’Open d’Australie. L’Australienne a été battue par Sofia Kenin (7-6(6), 7-5) dans une rencontre où elle peut nourrir quelques regrets. Dans le premier set, la numéro 1 mondiale a eu trois balles de break à 3-2 et elle s’est procurée deux balles de première manche dans le jeu décisif.

Encore plus rageant dans le deuxième acte où elle a mené 5-3 avec deux balles d’égalisation à un set partout. L’Américaine de 21 ans réalise la sensation et disputera sa première finale de Grand Chelem. Elle est également assurée d’intégrer le Top 10 pour la première fois de sa carrière car elle est virtuellement neuvième et sera septième en cas de titre.