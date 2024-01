Commentateur et consul­tant pour Eurosport durant toute la quin­zaine de l’Open d’Australie, Nick Kyrgios a pu suivre de très près le premier sacre en Grand Chelem de Jannik Sinner.

Invité à réagir à l’issue de ce succès l’Australien a estimé que l’Italien allait devenir tout simple­ment inarrêtable.

« J’étais à Turin pour commenter ses matches, notam­ment ceux contre Novak, Je m’étais dit que ce gars allait poser de sérieux problèmes à tout le monde et qu’il n’al­lait pas tarder à frapper à la porte. J’ai vu ses progrès au service et ailleurs, et la matu­rité dont il fait preuve à un si jeune âge, c’est quelque chose que je n’ai jamais eu pour passer un cap. J’avais prédit qu’il allait remporter un tournoi du Chelem cette année, qu’il s’agisse ou non de celui‐ci. Je pense qu’il va gagner beau­coup d’autres tour­nois du Grand Chelem dans les années à venir. Maintenant qu’il en a un, il va être inarrêtable. »