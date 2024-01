Alors que le débat autour de la nouvelle influence de l’Arabie Saoudite au sein du tennis profes­sionnel continue de faire rage, notam­ment du côté du circuit féminin où le Masters pour­rait et devrait être délo­ca­lisé prochai­ne­ment, Martina Navratilova et Chris Evert, deux légendes vivantes du jeu, ont décidé d’unir leurs plumes pour écrire une tribune à ce sujet dans le Washington Post.

Une tribune dans laquelle les deux anciennes rivales deve­nues amies s’in­surgent contre cette nouvelle alliance avec un pays à la répu­ta­tion sulfureuse.

« La WTA est sur le point de céder le tournoi phare du circuit à l’Arabie saou­dite. Confirmant notre plein respect pour les diffé­rentes cultures, c’est préci­sé­ment au nom de ce prin­cipe que nous nous oppo­sons à ce choix, qui va à l’en­contre des prin­cipes mêmes de l’as­so­cia­tion. Dans ce pays, les femmes, loin de vivre dans un état d’éga­lité, sont la propriété des hommes. Il n’y a aucune conces­sion au mouve­ment LGBTQ, qui est crimi­na­lisé et dont les membres risquent égale­ment la peine capi­tale pour leur orien­ta­tion sexuelle. Jouer là‐bas repré­sen­te­rait une régres­sion, et non un progrès pour le mouve­ment. Nous atten­dons de la WTA qu’elle lance un débat ouvert sur cette ques­tion, en faisant appel à des experts en droits de l’homme pour clari­fier les choses et évaluer si l’Arabie Saoudite est un pas appro­prié dans la direc­tion du déve­lop­pe­ment du circuit ou si nous sommes face à une nouvelle opéra­tion de « sportwashing ». »