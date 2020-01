Ce quart de finale entre Roger Federer et Tennys Sandgren est totalement dingue ! Diminué physiquement par ce qui semble être une douleur au dos, le Suisse s’est accroché en restant au contact de l’Américain. Mais ce quatrième set tient du miracle car le Bâlois a écarté sept balles de match : trois à 5-4 puis quatre au jeu décisif dont trois de suite à 6-3 !

Le numéro 3 mondial le décroche sur sa première occasion (6-3, 2-6, 2-6, 7-6(8)) et pousse son adversaire dans un cinquième set où tout semble possible !

And the crowd goes WILD !@rogerfederer saves a flurry of match points to take the fourth 7-6(8) to level the match at two sets all vs Sandgren.

We're into a decider !#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/aFsVvaDDfZ

