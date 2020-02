Consultant pour Eurosport lors de l’Open d’Australie, le légendaire John McEnroe a vu d’un bon œil la victoire surprise de Sofia Kenin chez les femmes qui est devenue la plus jeune championne de Melbourne depuis 2008 et une certaine Maria Sharapova : « C’est l’aube d’une nouvelle ère, et c’est formidable. On a vu une jeune femme sans peur, très déterminée et avec beaucoup de volonté. C’est ce que vous devez voir au tennis, chez les hommes comme chez les femmes. Elle a joué stratégiquement, et j’ai pris beaucoup de plaisir. »