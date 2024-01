Une chose est sûre, Alexander Zverev pourra nourrir de gros regrets par rapport à cette demi‐finale.

Menant tran­quille­ment 2 sets à rien, l’Allemand s’est tota­le­ment fait renverser par Medvedev et rate l’occasion d’une deuxième finale en Grand Chelem.

Parfaitement rentré dans son match, Zverev aurait pu gagner la première manche faci­le­ment puisqu’il avait 2 breaks d’avance, mais il a dû crava­cher pour l’emporter 7–5.

Il était plus à l’aise dans le second set, dans lequel il a dominé pour s’envoler vers une victoire qui lui parais­sait promise, d’autant plus qu’au début du troi­sième, Medvedev semblait dire à son coach qu’il était cuit.

Mais ce n’était pas sans compter sur la malice du Russe, qui avait visi­ble­ment encore beau­coup de ressources.

Héroïque, le numéro 3 mondial a remporté les deux sets suivants au tie‐break, en étant le plus juste et le plus lucide dans les moments cruciaux.

Abattu, Zverev n’a pas réussi à se remettre de la perte des troi­sième et quatrième manches, et a fini par céder dans la cinquième, perdant au final 5–7, 3–6, 7–6(4), 7–6(5), 6–4 dans un combat de 4h18.

24K MEDDY MAGIC 🪄



It’s a third AO final for @DaniilMedwed ! pic.twitter.com/0quun4lpwR — #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2024

Sinner face à Medvedev, c’est donc l’af­fiche de la finale de cette édition 2024. Melbourne connaître donc un nouveau vainqueur !