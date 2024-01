Paul‐Henri Mathieu a fait partie des nombreuses victimes de Rafael Nadal en Grand Chelem.

Et le Français se rappelle très bien d’un moment parti­cu­liè­re­ment gênant qu’il a vécu face à l’Espagnol lors de leur affron­te­ment à l’Open d’Australie 2008. Ce jour‐là, le Français était mené 6–4, 3–0, puis a aban­donné… pour une raison bien précise qui méri­tait d’être racontée !

« J’ai essayé d’in­ti­mider Nadal dans les vestiaires… premier service, je me déchire le mollet » 😅



L’anecdote de @PHMofficiel sur son match face au Majorquin en 2008 à Melbourne #AusOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/jXGPCY1CoN — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 24, 2024

« J’avais essayé de l’in­ti­mider dans les vestiaires, parce que je l’avais joué plusieurs fois et il m’avait beau­coup impres­sionné lors de son échauf­fe­ment. Donc je me suis dit : ‘Je vais faire le même genre d’échauf­fe­ment que lui. Je m’étais échauffé un peu de manière violente devant lui, en le chauf­fant un petit peu dans le vestiaire. Et lors du premier point du match, sur le premier service, je me suis déchiré le mollet ! Donc c’est un mauvais souvenir car c’était en night session, c’était un match que j’at­ten­dais depuis le début du tournoi. J’ai réussi à tenir un set puis malheu­reu­se­ment je suis sorti sous les sifflets », a déclaré l’an­cien 12e joueur, invité par Eurosport.