En plus de réaf­firmer son objectif de devenir numéro 1 mondial en 2023, Holger Rune a indiqué qu’il se sentait capable de gagner l’Open d’Australie. Comme un certain Carlos Alcaraz, le phéno­mène danois ne semble pas craindre la pression.

« Je pense que je peux être le cham­pion. Je sais que ce sera très diffi­cile parce qu’il y a beau­coup de joueurs qui ont la capa­cité de le faire, mais je vais affronter chaque match à 100 %, prêt à garder toute ma concen­tra­tion à tout moment. Il sera très impor­tant pour moi de passer les deux premiers matchs sans souf­frir, car comme j’ai encore peu d’ex­pé­rience, ce n’est pas une bonne idée de passer trop d’heures sur le court et d’ac­cu­muler l’usure physique et mentale. Il faut un grand physique pour gagner un Grand Chelem et même si je manque encore d’ex­pé­rience en cinq sets, j’ai le feu inté­rieur pour gagner », a déclaré le très confiant vain­queur du dernier Masters 1000 de Paris‐Bercy, en confé­rence de presse avant l’ATP 250 d’Adélaïde.