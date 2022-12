Arrivé à Adélaïde il y a quelques jours, un peu moins d’un an après son expul­sion du terri­toire, Novak Djokovic a impres­sionné Jannik Sinner avec qui il s’est entraîné vendredi. L’Italien a prévenu la concur­rence au moment de donner son avis sur le nonuple vain­queur de l’Open d’Australie.

« Je me suis entraîné avec Novak et il est très en forme. Vous pouvez voir qu’il veut gagner et qu’il est déter­miné. C’est très agréable de l’avoir de retour ici en Australie et de l’avoir égale­ment à l’Open d’Australie parce que je pense qu’il est l’un des meilleurs joueurs du monde, sinon le meilleur. Je ne le connais pas si bien, mais c’est certain qu’il est très motivé. Il essaiera de gagner chaque match qu’il jouera, chaque tournoi auquel il parti­ci­pera. Physiquement, il est très, très bon et bouge très bien…Pour gagner contre lui ; vous devez jouer votre meilleur tennis », a constaté le 15e joueur mondial dans des propos rapportés par The Age.