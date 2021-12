Après avoir déclaré forfait pour l’ex­hi­bi­tion d’Abu Dhabi, pour l’ATP Cup (du 1er au 9 janvier) et pour le tournoi de Sydney (du 10 au 16 janvier) à cause d’un rhume, Dominic Thiem renonce égale­ment à l’Open d’Australie : « Comme vous le savez, je suis rentré en Autriche pour récu­pérer de mon rhume et des sessions d’en­trai­ne­ment très dures à Dubai. Je me sens bien, mon poignet va très bien et je m’en­traine norma­le­ment avec la bonne inten­sité. Après de courtes vacances, mon équipe et moi avons décidé de changer ma program­ma­tion. Je vais commencer ma saison en Amérique du Sud, à Cordoba, à la fin du mois de janvier. Je ne dispu­terai donc pas l’Open d’Australie, mais je serai de retour en 2023. »

Une déci­sion sage prise par l’Autrichien, qui souhaite reprendre au bon moment et se concen­trer sur la terre battue dans l’ob­jectif d’être à 100% à Roland‐Garros. En effet, le 15e joueur mondial est inscrit à Cordoba (du 29 janvier au 6 février), à Buenos Aires (du 5 au 13 février), à Rio de Janeiro (du 12 au 20 février) et à Santiago du Chili (du 21 au 27 février). Pour rappel, le vain­queur de l’US Open 2020 n’a pas joué le moindre match depuis juin 2021.