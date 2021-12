Dans les colonnes du Times of India, Ramkumar Ramanathan, 184e joueur mondial, a comparé deux mondes qu’il connaît : le circuit ATP et le circuit Challenger.

Il explique que le circuit Challenger est très compliqué car tous les joueurs jouent leur vie sur chaque match : « J’ai joué des tour­nois Challenger et ATP, et la diffé­rence n’est pas très impor­tante. J’aurais tendance à dire que les Challenger sont plus durs. La rage de vaincre de chaque joueur est beau­coup plus impor­tante dans les Challengers. »

111e joueur mondial lors­qu’il a atteint son meilleur clas­se­ment en juillet 2018, Ramkumar Ramanathan va tenter d’in­té­grer le top 100 en 2022.