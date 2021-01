Bernard Tomic, c’est Nick Kyrgios en version provinciale avec un brin de vulgarité en plus.

Qualifié pour son tournoi après trois tours convaincants, Bernard s’est exprimé auprès des médias australiens avec la classe qu’on lui connait. Selon, lui, il a pris des risques de « fou » pour avoir le droit de participer à son Open d’Australie : « Je suis à Doha, j’ai risqué ma vie en venant ici, ma santé, le COVID qui est dans les parages, beaucoup de malades, avec beaucoup de choses qui peuvent mal tourner ».

Tout dans la mesure comme d’habitude. Une fois le décor planté, il a lancé une petite phrase en guise de conclusion pour démontrer qu’il faisait cela pour la beauté du sport : « Je n’ai plus besoin de jouer au tennis, j’ai assez d’argent, j’ai risque ma vie je le répète, j »ai joué et je me suis qualifié ». On risque de bien rire lors de ces conférences de presse à Melbourne, sauf si Nick Kyrgios exige de prendre le « lead » comme on dit.