Impressionné par le match de Stefanos Tsitsipas contre Jannik Sinner, Mats Wilander a souligné à quel point le Grec est diffi­cile à manoeu­vrer dans les grands matchs. Le consul­tant a expliqué son raison­ne­ment en prenant l’exemple de Rafael Nadal.

« Sa tactique était très claire dès le début et sa frappe de balle était parfaite. Je pense que le plan de jeu de Stefanos est très simi­laire à chaque match, il essaie de prendre la balle le plus tôt possible, d’avancer. Il était telle­ment agressif. Tsitsipas a joué un match incroyable pour moi, j’ai été complè­te­ment surpris. Stefanos va être un joueur de grand match, il va toujours se montrer, comme Rafa Nadal. Oui, il y a des matchs où Rafa ne joue pas très mais il reste un grand joueur de grand match. Je pense que pour Tsitsipas, c’est la même chose. Il y a des jours où il va mal jouer et perdre, mais il va être dans la partie et il va essayer plein de choses diffé­rentes. Sur les quatre surfaces, il va trouver diffé­rentes façons de jouer », a analysé le Suédois.

Les chiffres appuient l’avis de Mats Wilander : Stefanos Tsitsipas a remporté ses 5 quarts de finale disputés en Grand Chelem. Il a aussi battu 5 joueurs du Top 10 au meilleur des cinq sets, une perfor­mance qui n’est pas donnée à tout le monde. Et ce n’est pas Alexander Zverev qui dira le contraire.