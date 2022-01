Qualifié pour le 3e tour, Alexandre Zverev a analysé la concur­rence alors que la deuxième semaine approche déjà à grands pas. Il a parlé des favoris évidents pour l’Open d’Australie, en l’ab­sence de Novak Djokovic, en s’in­cluant logi­que­ment dedans. Il a insisté sur l’ex­cellent début de saison de Rafael Nadal, qu’il peut retrouver en quart de finale.

« Novak était clai­re­ment le meilleur. C’est lui qui a gagné le plus de titres ici. Mais au‐delà de ça, Daniil a gagné d’énormes tour­nois ces derniers mois et ces dernières années, il est donc l’un des meilleurs joueurs sur dur. J’ai aussi gagné les Jeux olym­piques, le Masters et d’autres choses de ce genre, donc je suis aussi capable de jouer très bien sur les courts durs. Tsitsipas peut jouer très bien ici aussi. Même si je pense honnê­te­ment que c’est Rafa Nadal qui est revenu à un niveau incroyable. C’est quel­qu’un qu’on ne peut pas oublier dans ce tournoi », a insisté le numéro 3 mondial en confé­rence de presse.