Président du club du TC Lille qui fête ses 100 ans mais aussi directeur du challenger Play’In qui devait se dérouler du 21 au 29 mars, Antoine Sueur a répondu aux questions de notre consoeur Carole Bouchard pour le média belge La Dernière Heure concernant l’annulation de son tournoi mais aussi du choix de reporter Roland-Garros. Et sur ce report, il est catégorique : « Roland-Garros fait vivre tout le tennis français. Tous les clubs sont irrigués par les revenus du tournoi. Personnellement en tant que président de club, je souhaite évidemment que Roland-Garros ait lieu. Sinon c’est de l’argent en moins qui sera redistribué aux clubs. » Au sujet des critiques émises par certains sur la forme et la non concertation, là encore, Antoine Sueur a un avis très précis sur la question : « Il coupe peut-être aussi l’herbe sous le pied à des tournois comme Indian Wells ou Miami qui songeaient peut-être à ces dates là… Peut-être Wimbledon aussi… Quelque part, je dis bien joué. »