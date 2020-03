L’incertitude est totale quant à la reprise du circuit. Si Andrea Gaudenzi a fait part de ses espérances sur une reprise possible le 8 juin pour la saison sur gazon, Wimbledon pourrait bien changer la donne si les organisateurs décident d’une annulation la semaine prochaine lors de leur réunion d’urgence. Le célèbre journaliste américain Christopher Clarey du New York Times exprime sur son compte Twitter que « l’ATP et la WTA ont l’intention des jouer jusqu’à la fin du mois de décembre, en utilisant leur saison off pour essayer de faire jouer autant de tournois que possible ».

Si cette décision permettrait à des joueurs de gagner de l’argent et de compenser la perte actuelle, elle aurait forcément des conséquences sur la saison prochaine. Il est encore trop tôt pour savoir et la décision de Wimbledon permettra d’en savoir plus.

So much uncertainty about the 2020 tennis season but what is clear is that if play does resume this year, both the ATP and WTA intend to play until nearly the end of December : using their previously scheduled offseason to try to get as many tournaments played as possible

— Christopher Clarey (@christophclarey) March 28, 2020