Auteur d’un immense match, Felix Auger‐Aliassime n’a pas pu venir à bout de l’éternel Rafael Nadal, dont l’état de forme faisait énor­mé­ment parler avant Roland‐Garros, en raison de sa bles­sure au pied gauche. Le Canadien n’a pas vrai­ment remarqué de signes de fébri­lité chez son adversaire.

« Si j’ai senti Nasal un peu touché ? Visuellement pas trop… Après, je pense que les joueurs de ce niveau ne sont jamais très bien, mais ils savent bien le cacher. En tout cas, s’il avait mal au pied, il ne l’a pas montré. Après, c’est vrai qu’avec les années, ça doit être un peu plus diffi­cile pour lui. Je veux dire, il n’a plus 22 ans… Mais même s’il n’était pas le plus frais possible, il a bien bougé », a constaté FAA en confé­rence de presse.