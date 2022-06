Spectateur attentif de la finale dames de Roland‐Garros entre la lauréate, Iga Swiatek, et la fina­liste, Cori Gauff, Julien Benneteau est visi­ble­ment resté sur sa faim, et on peut le comprendre.

Cette finale, d’une durée d’1h10 de jeu, va peut‐être relancer le débat sur le format des matchs fémi­nins en Grand Chelem. Si certains vont très loin en propo­sant que tous les matchs se déroulent au meilleur des cinq manches, l’ac­tuel capi­taine de l’équipe de France de Fed Cup préfère s’en tenir aux finales. « Je pense que le tennis féminin gagne­rait à ce que les finales de grand chelem se jouent au meilleur des 5 manches… »