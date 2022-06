Depuis le début de ce Roland‐Garros, le pied de Rafael Nadal fait presque autant parler que ses perfor­mances sur le court. Il n’était donc pas surpre­nant d’en­tendre un jour­na­liste poser la ques­tion à « 1 millions de dollars » en confé­rence de presse ce vendredi, après la quali­fi­ca­tion de l’Espagnol pour sa 14e finale à Roland‐Garros : « Rafael, si vous deviez choisir entre avoir un pied tout neuf et gagner la finale dimanche, que préféreriez‐vous ? »

« Perdre la finale, sans aucun doute. Un pied tout neuf me permet­trait d’être plus heureux dans ma vie quoti­dienne. Gagner, c’est agréable et ça te remplit d’adré­na­line, mais c’est momen­tané. La vie continue, et c’est beau­coup plus impor­tant que n’im­porte quel titre. Après la carrière que j’ai eue… Bien sûr j’ai toujours fait le maximum d’ef­forts pour me donner les meilleures chances possibles, quelle que soit ma condi­tion physique, mais j’ai la vie devant moi et j’ai­me­rais bien pouvoir aller jouer avec mes amis à l’avenir. Mon bonheur passe avant n’im­porte quel titre. Un pied neuf, ne pas avoir la douleur que j’ai au quoti­dien, ça me chan­ge­rait la vie. »