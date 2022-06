Consultant pour Eurosport Espagne, Alex Corretja a réagi à sa manière à la terrible bles­sure d’Alexander Zverev inter­venue lors de sa demi‐finale face à Rafael Nadal ce vendredi. Forcément triste pour Sascha, l’Espagnol veut déjà se projeter dans l’avenir avec une pointe de philosophie.

« Je l’ai regardé en direct. Je commen­tais le match en Espagne. Il a essayé de glisser mais malheu­reu­se­ment, il s’est complè­te­ment tordu. On pouvait le voir tout de suite. C’est comme une leçon de vie. Une minute, vous jouez l’un des meilleurs matchs de votre carrière et 10 secondes plus tard, vous ne pouvez plus conti­nuer. Il faut juste vivre le moment présent. C’est dommage qu’il doive partir comme ça. Je lui souhaite le meilleur et je suis sûr que Sascha Zverev gagnera un Grand Chelem, c’est certain. »