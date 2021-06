Entraîneur de Novak Djokovic de 2014 à 2016, Boris Becker commente en ce moment Roland‐Garros pour la télé­vi­sion alle­mande. Questionné sur le duel entre son ancien poulain et Matteo Berrettini en quarts de finale, « Boum‐Boum » estime que les signes de faiblesse du numéro 1 mondial, apparus lors de son match précé­dent face à Musetti, pour­raient servir à Matteo.

« Novak est un grand cham­pion et sait être dans des situa­tions compro­mises. Il réduit l’ex­pres­sion de ses émotions, joue avec une grande régu­la­rité et quand l’ad­ver­saire pense pouvoir le battre, il constate qu’il a perdu le match en 15 minutes. La clé pour le battre, c’est de croire en soi conti­nuel­le­ment et ne pas avoir peur. Ses doutes contre Lorenzo, je pense, iront très bien à Matteo car il a compris que Djokovic est battable et qu’il peut passer une sale journée. »