Après sa victoire sur Holger Rune en quarts de finale ce mercredi soir et une acco­lade chaleu­reuse entre les deux joueurs au filet, le Norvégien n’a pas tari d’éloges sur son adver­saire du jour.

Le fina­liste de Roland‐Garros est convaincu que le Danois aura une place impor­tante sur l’échi­quier du tennis mondial dans le futur, bien au‐delà de la place qu’il occupe déjà aujourd’hui, à condi­tion qu’il arrive à mieux se contrôler dans les grands rendez‐vous.

« Je ne suis pas son coach. Il faudrait demander à Patrick. Il joue de manière agres­sive. Il joue sans peur. Certains jours, il joue merveilleu­se­ment. Il est capable de faire les plus belles amor­ties comme d’être certains jours un peu mal coor­donné ou faire des erreurs surpre­nantes. Je ne suis pas certain de ce qu’il doit changer pour s’amé­liorer, mais il est jeune, il va apprendre. C’est un des plus jeunes du circuit et c’est déjà un des meilleurs au monde. Il a donc 15 ans devant lui pour s’amé­liorer encore et encore. Je crois qu’il a le bon état d’es­prit. Fort heureu­se­ment pour moi, aujourd’hui, il a fait plus de fautes que d’ha­bi­tude, mais je suis certain qu’il en tirera les leçons. Que faut‐il pour réussir un Grand Chelem ? Il faut être concentré physi­que­ment et menta­le­ment. Si on veut aller loin dans les tour­nois, il faut savoir que chaque match peut être long. Moi, j’étais prêt pour aujourd’hui. Il semble­rait qu’il essayait d’ac­cé­lérer un peu pour finir les points trop vite et c’est là qu’il a fait des erreurs. »