Au micro d’Eurosport, Alex Corretja a donné son avis sur la finale de Roland‐Garros à venir ce dimanche entre Novak Djokovic et Casper Ruud. Le double fina­liste Porte d’Auteuil (1998 et 2001) pense le Norvégien capable de remporter son premier titre du Grand Chelem.

« Casper a travaillé très dur et joue avec beau­coup d’ef­fets sur son coup droit. Son revers est bon et il sert très bien. Il retourne loin derrière, il est donc très diffi­cile de gagner des points contre lui. Il a le vent en poupe, il est physi­que­ment très fort, menta­le­ment il est très stable ces jours‐ci et semble très concentré. Il a eu l’oc­ca­sion de jouer contre Rafa l’année dernière, mais n’a pas eu la chance de gagner. Contre Alcaraz à l’US Open, il jouait très bien, et cette fois, c’est la troi­sième fois qu’il sera en finale d’un tournoi du Grand Chelem. Il aura sa chance, c’est certain, mais jouer contre Novak n’est pas facile. Il doit se dire que c’est une belle oppor­tu­nité. Si vous voulez jouer Novak en finale d’un tournoi du Grand Chelem, la surface que vous choi­sirez sera peut‐être la terre battue »