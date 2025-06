Plus le temps et plus Novak Djokovic semble aimer « s’évader » un peu durant les tour­nois et profiter de la vie en dehors du circuit.

À la veille de son huitième de finale contre Cameron Norrie à Roland‐Garros, prévu ce lundi aux alen­tours de 13h30, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a assisté à la célé­bra­tion de la victoire en Ligue des cham­pions du PSG au Parc des Princes.

Novak Djokovic s’am­biance au Parc des Princes pour la célé­bra­tion du titre ! 👀 pic.twitter.com/7Am4SFLEcc — L’Équipe (@lequipe) June 1, 2025

Et le Serbe est apparu avec le sourire sur les grands écrans du stade.