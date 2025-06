Dans l’un des chocs des huitièmes de finale à Roland‐Garros, programmé en session de nuit ce dimanche, Lorenzo Musetti (7e mondial) s’est montré beau­coup plus solide qu’Holger Rune (10e mondial), qu’il a logi­que­ment dominé en quatre sets et 3h21 de jeu : 7–5, 3–6, 6–3, 6–2.

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire, l’Italien, s’est dit extrê­me­ment satis­fait de son niveau de jeu : « C’est incroyable, hier soir j’ai rêvé de jouer comme ça, d’élever le niveau parce que Holger est un joueur fantas­tique, très solide et qui n’aban­donne jamais. J’ai vrai­ment dû placer la barre plus haut, je suis très fier de moi. »

Lorenzo Musetti beats Holger Rune in a thril­ling battle, to set up a quarter‐final with Frances Tiafoe 💪#RolandGarros #Tennis #RG25 pic.twitter.com/zSULbO5tRm