Au micro de Prime Vidéo après la victoire en quatre de Lorenzo Musetti face à Holger Rune en huitièmes de finale de Roland‐Garros dimanche soir, Jo‐Wilfried Tsonga est revenu sur un léger moment de tension en fin de troi­sième manche : lorsque l’Italien s’est baissé sous le filet pour éviter une balle frappée en revers à deux mètres par le Danois.

« Je crois que c’est quand même Lorenzo qui a dicté le ton. Il y a un moment dans le match qui m’a frappé. Quand Musetti a fait une contre amortie, et qu’on a vu Holger arriver pleines jambes et presque viser son adver­saire alors qu’il avait quand même la place de mettre la balle ailleurs. On a vu Lorenzo qui s’est dit : ‘si je ne me bais­sais pas, je la prenais’. Et à partir de ce point‐là, il n’y a plus eu de match du tout et Lorenzo en a mis beau­coup plus dans les frappes. Il était plus aérien, on pensait qu’il pouvait tenir une ou deux heures de plus. Et je crois qu’il envoie un petit message à tout le monde avec cette victoire contre Rune. »