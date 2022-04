Il y a quelques semaines, les quatre tour­nois ont décidé de s’ac­corder sur un super tie‐break en 10 points, à 6–6 dans le cinquième set. Une déci­sion qui a déçu énor­mé­ment de fans de tennis surtout en France où Roland‐Garros faisait perdurer une certaine tradi­tion avec l’ab­sence de tie‐break dans le set décisif.

Interrogé sur le sujet à Monte‐Carlo lors du media day, Novak Djokovic a lui soutenu cette réforme.

« Il y a forcé­ment dans l’histoire des Grands Chelems des cinquièmes sets mémo­rables, celui entre Isner et Mahut vient immé­dia­te­ment à l’esprit car c’est le plus long de tous. Celui‐là est inscrit en lettres d’or dans l’histoire du tennis. Beaucoup se souviennent de ce match qui a suscité beau­coup d’intérêt pour notre sport auprès d’un public plus large, venant d’autres sports par exemple. Mais dans une pers­pec­tive plus large, je suis d’accord pour le tie‐break au cinquième set, je soutiens cette déci­sion de la part de tous les Grands Chelems », a déclaré le numéro 1 mondial.

