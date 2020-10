Fiona Ferro a tout d’une future grande. Qualifiée pour la première fois au troisième tour des Internationaux de France après une superbe victoire sur la 18e mondiale Elena Rybakina, la native de Libramont-Chevigny, en Belgique, possède déjà le caractère d’une vraie championne. Posée et concentrée sur son tennis, elle est revenue en conférence de presse sur ce joli succès : « C’est ma plus belle victoire en termes d’émotions. C’est ce pourquoi je m’entraîne, pour vivre des moments comme ça. Même si le central n’était pas plein, il y avait quand même un peu de public et cette victoire est assurément dans le top de ma carrière », a déclaré la 49e mondiale avant de revenir sur ses principales préoccupations.

« C’est vrai que j’aime bien la discrétion, j’ai envie de rester sur des choses simples : le tennis et le jeu ! Quand j’entends les gens qui scandent mon nom j’adore ça mais je reste sur l’essentiel. Avant je serais rentrée sur le court tendue en me disant que c’est la toute première fois sur le Chatrier. Là, ça n’a duré que deux jeux et après j’ai mis en place mon tennis. Je vais me souvenir de ce moment pour que ça me serve pour la suite du tournoi et de ma carrière ».

Une véritable bouffée d’air frais.