En proie à des douleurs au coude droit depuis presque un an, Lucas Pouille a décidé de passer par la case opération alors que ces maux ne faiblissent toujours pas malgré des semaines et des mois de repos. Forfait pour l’Open d’Australie en début d’année alors qu’il était demi-finaliste en titre, le Nordiste va donc rater les deux derniers Grands Chelems de l’année, à savoir l’US Open (31 août au 13 septembre) et très certainement Roland Garros (27 septembre au 11 octobre).

Après avoir essayé de prendre part à l’UTS de Patrick Mouratoglou le mois dernier alors qu’il ne pouvait à peine servir, le 58e mondial s’est rendu à la raison et a préféré jouer la prudence alors que la saison doit redémarrer début août après l’épidémie de Covid-19. Même si sa convalescence ne devrait pas dépasser huit semaines, il est actuellement très improbable d’imaginer qu’il prenne part aux Internationaux de France.