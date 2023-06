En confé­rence de presse après sa défaite face à Casper Ruud en quarts de finale de Roland‐Garros ce mercredi soir, Holger Rune n’a pas cherché d’ex­cuses pour expli­quer sa déroute.

S’il conçoit avoir raté son début de match, il n’a pas évoqué une fatigue liée à son combat face à Cerundolo au tour précé­dent. Maintenant que le tournoi est fini pour lui, il veut vrai­ment passer à autre chose.

« J’ai bien récu­péré, je n’ai juste pas joué à mon niveau. C’est diffi­cile et parfois, c’est comme cela. Tu dois en tirer des ensei­gne­ments et revenir plus fort. Il y a un autre Grand Chelem bientôt, j’es­père être plus fort là‐bas. Je suis heureux que la saison sur terre battue soit finie. Je suis prêt à aller de l’avant et à me concen­trer sur la saison sur gazon. »