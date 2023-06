Impressionné par la qualité de la pres­ta­tion de Casper Ruud face à Holger Rune, ce mercredi soir en quarts de finale de Roland‐Garros, Jo‐Wilfried Tsonga, consul­tant sur Prime Video, estime que la force du Norvégien est surtout de ne pas se tromper.

🎾 Jo‐Wilfried Tsonga et Guy Forget sont fans de « l’Espagnol » Casper Ruud ! #RolandGarros pic.twitter.com/15gidWMt22 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) June 7, 2023

« On sent que tout est réfléchi. À chaque fois qu’il fait un choix, c’est vrai­ment parce qu’il pense que c’est le bon. Quand il décide de faire une amortie, c’est qu’il pense qu’il est bien placé pour le faire. Quand je le regarde jouer je me dis qu’il n’y a pas beau­coup de fautes de jeu. C’est parfait. »