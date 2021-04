L’ancien cham­pion améri­cain, direc­teur de l’IMG Academy (NDRL : Celle de Nick Nick Bollettieri) est aussi consul­tant chez Tennis Channel. Avec Paul Annacone, ils ont essaye de se projeter sur les chances de Roger Federer à Roland‐Garros. Si Paul est plutôt sur la défen­sive, Jimmy pense qu’il ne faut pas enterrer le Suisse : « Je suis sûr que si les choses commencent bien à Roland Garros et qu’il entre vrai­ment dans le tournoi, il ne pensera pas seule­ment à Wimbledon et jouera ses matchs à fond. De toute évidence, Roger veut gagner n’im­porte quel major et il est proba­ble­ment toujours le 3e ou 4e meilleur joueur sur terre battue en ce moment, alors pour­quoi pas ? Si les choses s’ouvrent pour lui, je dis pour­quoi pas ? »