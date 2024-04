Dans un style toujours très direct, la légende du tennis italien, Adriano Panatta, a accordé une petite inter­view au site italien OA Sports dans laquelle, après avoir tranché entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, il a fait une prédic­tion assez pessi­miste sur la suite des carrières de Rafael Nadal et de Novak Djokovic.

« L’ère de Federer, Nadal et Djokovic touche à sa fin. Je pense que Nadal arrê­tera après Roland Garros, Djokovic pour­rait prendre sa retraite à la fin de l’année, parce qu’en 2025 il aura 38 ans et qu’il se rend compte qu’il ne peut plus conti­nuer comme il le voudrait. À Roland‐Garros, j’es­père que Nadal affron­tera Djokovic au premier tour : je serais très déçu que quel­qu’un qui a gagné 14 fois à Paris perde contre n’im­porte qui. »