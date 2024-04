De passage en confé­rence de presse avant ses débuts sur le WTA 1000 de Madrid qui a débuté ce mardi, Paula Badosa a forcé­ment été inter­rogée sur ses révé­la­tions très inquié­tantes concer­nant sa bles­sure au dos.

Alors que les méde­cins lui ont dit qu’il serait très compliqué qu’elle pour­suive encore très long­temps sa carrière, la joueuse espa­gnole, natu­rel­le­ment très affectée par la situa­tion, a fait part de sa combativité.

« J’ai beau­coup pleuré et je pleure encore parfois quand j’en­tends cela et quand je parle avec les méde­cins. Mais en même temps, j’ai cette person­na­lité, ce carac­tère qui fait que je me dis : ‘Je vais encore m’en sortir, je vais encore me battre’. Je suis comme ça, je suis un peu têtue. Mais je pense que dans ce cas précis, cela peut peut‐être aider. Parfois, vous ne voulez pas accepter ce que dit le médecin et vous vous dites : ‘C’est sûr qu’ils font une erreur’. J’essaie juste de rester posi­tive. Il y a des jours où je me réveille et où je ne me sens pas très bien et où je me demande si cela en vaut la peine. »